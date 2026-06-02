Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales instaladas en la región La Libertad recibieron el material electoral que será utilizado en la Segunda Elección Presidencial que se realizará el domingo 7 de junio, donde se elegirá al próximo presidente de la República.

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El material que será usado durante los comicios llegó en vehículos monitoreados satelitalmente. Además, para garantizar el traslado, estuvo resguardo por comisionados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

RESGUARDADO

La ODPE Trujillo recibió 941 paquetes que contienen ánforas plegadas, cabinas de votación, cédulas de sufragio, actas electorales, lista de electores, manual para miembros de mesa, útiles de escritorio como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para la impresión de la huella dactilar.

También llegaron documentos de señalética, sobres plásticos para la remisión de actas, láminas para la protección de resultados y sobres para la impugnación del voto, entre otros materiales indispensables para el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo.

El material electoral fue acondicionado en el almacén de la ODPE y de acuerdo con el cronograma electoral, el viernes 5 de junio se iniciará el despliegue a los locales de votación a la provincia de Julcán y el sábado 6 de junio se realizará el traslado a los locales de los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal y Poroto, que conforman las jurisdicciones electorales.

Para este domingo 7 de junio se instalarán 1,446 mesas de sufragio en 100 locales de votación distribuidos en 9 distritos y 6 centros poblados de las provincias de Trujillo y Julcán, donde se estima que deberán sufragar 428 mil 696 personas.

MÁS DESPLIEGUE

La ODPE La Esperanza también recibió el último domingo el material electoral para la instalación de 1,376 mesas de sufragio que se acondicionarán en 144 locales. Acá se estima que acudan a votar 405 mil 342 electores hábiles.

Según se informó, el viernes se realizará el despliegue a los centros de sufragio de la provincia de Otuzco, que también está a cargo de esta Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Cabe recordar que esta elección enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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