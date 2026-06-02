Dos camionetas que habían sido reportadas como robadas en diferentes sectores de la provincia de Trujillo fueron recuperadas por personal de la Policía Nacional, tras acciones de inteligencia.
Efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) ubicó las unidades en el sector Pesqueda (Trujillo) y en la urbanización El Golf (Víctor Larco Herrera).
Los vehículos fueron llevados a la unidad especialidad de la Policía para continuar con las diligencias y coordinar la respectiva entrega a sus propietarios.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Arturo Fernández confirma que no puede postular
- La Libertad: Aldo Carlos y Elías Rodríguez calientan campaña
- Consejo Regional de La Libertad: el 50% de ordenanzas son declarativas
- La Libertad: APP investigará a alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, por presunta deslealtad
- Jurado investiga a alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por carteles con su imagen
- Elías Rodríguez asegura que Acuña “no puede lavarse las manos” de irregularidades en su gestión
- Óscar Acuña renuncia a APP en medio de crisis
- La Libertad: Verónica Torres desmiente a Martín Namay y asegura que no postulará por APP