Dos camionetas que habían sido reportadas como robadas en diferentes sectores de la provincia de Trujillo fueron recuperadas por personal de la Policía Nacional, tras acciones de inteligencia.

Efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) ubicó las unidades en el sector Pesqueda (Trujillo) y en la urbanización El Golf (Víctor Larco Herrera).

Los vehículos fueron llevados a la unidad especialidad de la Policía para continuar con las diligencias y coordinar la respectiva entrega a sus propietarios.

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