El jugador Marko Reginaldo, del club Juventud Santa Fe de Nasca, resultó con una fractura de nariz durante el encuentro frente a Independiente Cantayo por la fase provincial de la Copa Perú 2026. El futbolista tuvo que ser retirado del campo de juego en ambulancia y trasladado de emergencia para recibir atención médica especializada.

Grave fractura

Momentos de preocupación se vivieron durante el partido entre Juventud Santa Fe e Independiente Cantayo, correspondiente a la fase provincial de la Copa Perú en Nasca, luego de que el futbolista Marko Reginaldo sufriera una grave lesión que obligó a su evacuación inmediata desde el escenario deportivo.

Según se informó, el jugador recibió un fuerte impacto durante el encuentro resultando con una lesión de consideración en el rostro. Tras ser atendido inicialmente en el campo, fue trasladado en una ambulancia de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre hacia un establecimiento de salud para ser sometido a exámenes médicos.

Los estudios radiográficos practicados posteriormente confirmaron que Reginaldo sufrió una fractura de nariz, además de presentar abundante sangrado nasal tras el golpe ocurrido en pleno desarrollo del encuentro.

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Juventud Santa Fe emitió un extenso mensaje de solidaridad dirigido al jugador, expresando su preocupación por el estado de salud del deportista y deseándole una pronta recuperación.

“Fuerzas Marko Reginaldo, Santa Fe está contigo. Desde lo más profundo de nuestros corazones nos solidarizamos y deseamos pronta recuperación a nuestro futbolista Marko Reginaldo, quien ha sufrido fractura en la nariz, solo los que estuvimos presentes en el partido podrán sacar sus propias conclusiones de aquella jugada donde nuestro jugador salió en ambulancia del campo. Agradecemos a nuestro Presidente Juan Carlos Suárez ‘Punty’, quien en todo momento está apoyando al 100% a nuestro gran amigo Reginaldo”, señaló el club deportivo.

El pronunciamiento generó numerosas muestras de apoyo por parte de hinchas, dirigentes deportivos y clubes de la provincia.

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