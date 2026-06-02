La Policía Nacional del Perú capturó a dos ciudadanos ecuatorianos investigados por el asesinato de un joven universitario ocurrido el domingo 30 de mayo en Cercado de Lima. Los detenidos fueron identificados como Weymar Alexander, de 27 años, y Evelyn Estefanía Luque, de 37, quienes son señalados como los presuntos responsables del crimen.

La víctima respondía al nombre de Luis Alfredo Urrutia Ventura, un estudiante de 22 años de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). De acuerdo con las investigaciones, el ataque se produjo cuando intentó intervenir para proteger a sus amigas durante una discusión en la vía pública.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La Policía logró la detención de dos ciudadanos ecuatorianos que serían los autores del crimen de un joven estudiante de ingeniería, ocurrido en el Cercado de Lima, luego de que este se negara a comprar pulseras que ofrecían en la vía pública.



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¿Cómo ocurrió el crimen?

Según la información recogida por las autoridades, el joven caminaba junto a un grupo de amistades por la avenida Inca Garcilaso de la Vega. En ese momento, un vendedor ambulante se acercó para insistirles en la compra de pulseras.

La situación derivó en un intercambio de palabras entre ambas partes. Con el paso de los minutos, el enfrentamiento se tornó más agresivo y terminó desencadenando un hecho de violencia.

Las pesquisas indican que una tercera persona apareció en medio de la discusión y entregó un cuchillo al comerciante ambulante. Posteriormente, el arma blanca habría sido utilizada para atacar al universitario, quien falleció de nueve puñaladas.

Captura de los sospechosos

Tras una serie de diligencias, agentes de la Policía lograron ubicar a los presuntos implicados en la avenida Nicolás Arriola. La intervención se realizó en una zona ubicada entre los distritos de San Luis y La Victoria.

De acuerdo con la información policial, ambos detenidos reconocieron haber participado en los hechos que son materia de investigación. Actualmente permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el jefe de la Región Policial Lima Centro, Jorge Luis Castillo Vargas, informó que una de las hipótesis que maneja la investigación está relacionada con un posible consumo de sustancias ilícitas por parte de los implicados. Esta línea de trabajo surgió a partir de los elementos encontrados durante la captura.

Entre las pertenencias de los intervenidos se hallaron ketes de pasta básica de cocaína, marihuana y un arma blanca. Todos estos objetos fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades encargadas del caso.

Las investigaciones también permitieron establecer que uno de los detenidos había ingresado al Perú hace menos de un mes. Además, la Policía solicitó información sobre la situación migratoria de la otra implicada mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.