El exfubolista de la Copa Perú, Edilberto Carrillo Martínez, conocido cariñosamente como “Tórtolas”, falleció trágicamente tras ser atropellado por un vehículo que lo dejó abandonado en la carretera Panamericana, en la provincia de Sullana.

El accidente ocurrió la noche del lunes 9 de febrero cerca del desvío a Tamarindo, en el distrito de Ignacio Escudero. Carrillo, trabajador de una empresa local, fue arrollado mientras regresaba a casa tras comprar medicamentos para su esposa. El conductor responsable, lejos de auxiliarlo, se dio a la fuga.

A pesar que fue trasladado con vida al centro de salud, falleció luego. Tras ello, sus familiares han solicitado a la Policía que revise las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable del accidente.

Sus seres queridos indicaron que Carrillo era muy querido. Militó en equipos como Ignacio Escudero, Deportivo San Miguel, Tamarindo FC, además de la provincia de Talara y otros elencos que participaron en la etapa provincial de la Copa Perú.

Asimismo, los familiares del exfutbolista hicieron un llamado al personal del centro de salud de Ignacio Escudero para que muestren mayor humanidad en el trato a los pacientes, tras denunciar que su familiar no recibió atención oportuna.

Él esta siendo velado en su vivienda ubicada en el barrio San Miguel del distrito de Ignacio Escudero y será sepultado en un camposanto de esta jurisdicción.