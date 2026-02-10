La auditoría señala presuntas responsabilidades administrativas en el accionar del director de la Oficina de Administración, del responsable del Área de Remuneraciones y del Técnico Administrativo de Remuneraciones.

Los funcionarios comprendidos en los hechos observados son:

Israel Ramón Pongo

William Palacios Farfán

Richard Panta Bayona

“Existe un mandato judicial firme que ordena el pago mensual por productividad. La controversia está en el monto que se venía pagando y que no estaba establecido en la directiva. En 2024, funcionarios de ese momento decidieron nivelar el monto y eso es lo que está en observación”, explicó Dávila.