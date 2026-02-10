La auditoría señala presuntas responsabilidades administrativas en el accionar del director de la Oficina de Administración, del responsable del Área de Remuneraciones y del Técnico Administrativo de Remuneraciones.
Los funcionarios comprendidos en los hechos observados son:
- Israel Ramón Pongo
- William Palacios Farfán
- Richard Panta Bayona
“Existe un mandato judicial firme que ordena el pago mensual por productividad. La controversia está en el monto que se venía pagando y que no estaba establecido en la directiva. En 2024, funcionarios de ese momento decidieron nivelar el monto y eso es lo que está en observación”, explicó Dávila.