En pleno estado de emergencia y a plena luz del día, un hombre dedicado al reciclaje fue asesinado de varios balazos cuando se encontraba en el exterior de su vivienda, en la provincia de Sullana.

El violento crimen que volvió a estremecer a la población sullanera ocurrió ayer en horas de la mañana, en circunstancias en que Noé Paúcar Rivera, quien se dedica al reciclaje de chatarra, se encontraba en el exterior de su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle San Luis y Jorge Chávez, en el asentamiento Santa Teresita, en Sullana.

Según las primeras indagaciones, Paúcar Rivera fue ultimado por dos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta hasta su vivienda y sin decir palabra alguna le dispararon sin piedad hasta en más de cinco oportunidades.

Se conoció que los familiares señalaron que el trabajador habría sido amenazado de muerte, desde hace varias semanas, por unas personas que están siendo identificadas por la Policía.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Paucar Rivera llegó sin signos vitales al Hospital II-2 de Sullana, donde el personal médico de turno solo confirmó su deceso.

Al lugar llegó el personal policial de la Depincri de Sullana y acordonaron la escena del crimen para recoger evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. La familia exige justicia.