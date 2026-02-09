En un operativo realizado en chifas y pollerías en la provincia de Sullana, la Fiscalía y el personal de Fiscalización detectaron vectores y falta de salubridad en dos locales, por lo que fueron multados y clausurados por incumplir las condiciones sanitarias y de seguridad.

Los operativos. La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Sullana, personal de la Subgerencia de Control y Fiscalización, Gestión de Riesgos y Desastres e Inspectoría Sanitaria de Sullana participaron en una acción preventiva en establecimientos dedicados a la venta de alimentos, como chifas y pollerías, con el objetivo de prevenir delitos contra la salud pública y el peligro común.

Según la Fiscalía, durante la intervención al restaurante pollería “El Combo Dorado”, ubicado en la prolongación José de Lama, en el A.H. Villa Primavera, se detectó la presencia de vectores en áreas de almacenamiento y preparación de alimentos, deficiencias en el almacenamiento de productos, utensilios en mal estado, insumos vencidos y condiciones que no se ajustan a la normativa higiénico-sanitaria vigente.

Además, el personal de Gestión de Riesgos y Desastres advirtió deficiencias en materia de seguridad, como la ausencia de extintores, instalaciones eléctricas en mal estado, falta de fijación de tanques de gas y presencia de material inflamable en zonas no autorizadas. Ante ello, fiscalización impuso una multa de S/ 11 000, equivalente al 200% de la UIT y dispuso la clausura temporal del local por 20 días.

De igual manera, intervinieron el chifa Yeng Ling, ubicado en la Av. Tangarará, en Nueva Sullana, donde se identificó falta de higiene en la cocina, presencia de insumos vencidos, inadecuada manipulación de alimentos y ausencia de medidas básicas de seguridad eléctrica y contra incendios. En este caso, se multó con S/ 2 750 y el cierre temporal por 20 días.

Ante estas situaciones, el fiscal exhortó a los propietarios a subsanar las observaciones y cumplir con las sanciones impuestas, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el Código Penal.