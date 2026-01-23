Las autoridades intervinieron y clausuraron diversos restaurantes donde hallaron alimentos expuestos a contaminación y presencia masiva de moscas. Asimismo, detectaron mascotas, condiciones insalubres extremas y falta de documentación legal en el distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

El operativo estuvo liderado por la Fiscalía de Prevención del Delito, a cargo del fiscal Juan Aguilar Sandoval, en un trabajo conjunto con el personal de Control Municipal de Marcavelica, especialistas de la DIRFIS y agentes de Serenazgo.

En uno de los establecimientos, hallaron alimentos cocidos de varios días expuestos a contaminación y presencia masiva de moscas. Ante estas faltas, el local fue clausurado temporalmente por 15 días y recibió una multa del 10% de una UIT, al detectarse que carecía del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

En otro restaurante que operaba con una licencia de funcionamiento vencida desde 1996, hallaron techos con acceso para roedores, presencia de mascotas y utensilios despostillados. Ante esto, fue multado con el 35% de una UIT y la clausura total por 30 días.

Mientras que en un tercer local observaron que el personal manipulador no contaba con carnets sanitarios ni indumentaria adecuada. Ante esto, las autoridades procedieron al decomiso de morteros y vajilla en mal estado.