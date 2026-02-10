La región Piura registra un total de once personas fallecidas por neumonía en el primer mes del año 2026, según las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). Ocho muertes corresponden al grupo de mayores de 60 años.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la Semana Epidemiológica N° 04, es decir hasta el 31 de enero, la región Piura reporta once víctimas a causa de la neumonía. De esa cifra, tres son menores de cinco años y ocho de adultos mayores de 60 años.

En la provincia de Morropón se reportó una víctima mortal, cuatro en Piura, una en Sechura y dos decesos en Sullana. Todos en el grupo de 60 años a más; mientras que, en los niños menores de cinco años, en Huancabamba hay uno, otro en Piura y en Sullana uno, haciendo un total de tres fallecidos por esta enfermedad.

Asimismo, la región registra 761 casos de neumonía en todas las edades, entre episodios confirmados y probables. Pero, en el grupo de 60 años hay 302 enfermos, lo que refleja una variación del 56%, a comparación del año 2025 y en este mismo periodo, que reportó 193 casos.

Le sigue el grupo de 20 a 59 años con 211 casos, de 5 a 9 años con 91, en menores de 5 años con 83 casos y de 10 a 19 años, con 74, hasta el 31 de enero del presente año.

Ante esta situación, el médico especialista en Salud Pública y miembro del Colegio Médico de Piura, doctor Julio Barrena, insistió en la vacunación y medidas preventivas. “También debemos implementar las medidas que aprendimos en pandemia por el COVID-19, como lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas en adultos mayores y quienes tengan un problema respiratorio”, indicó.