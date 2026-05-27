A pocos días de las elecciones de segunda vuelta, que definirán al presidente de la República, el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos, invocó a que la población a que se informe y lea los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, antes de emitir su voto, ya que de esto depende el futuro del país, en los próximos 5 años.

Señaló, que sea cual sea la propuesta que tengan los partidos políticos en contienda, el país no puede parar y se tiene que garantizar, un manejo económico y financiero adecuado de nuestro país. Esto demanda responsabilidad y seriedad en las propuestas.

Sin embargo, sostuvo que propuestas como cambiar la Constitución y al presidente del Banco Central de Reserva del Perú o dejar sin efecto contratos con inversionistas privados y sobretodo en minería, generan incertidumbre y no benefician al país, ya que lo que se demanda es crecer a un 5% anual, para cerrar las brechas sociales.

Como representante del gremio de los empresarios, esperan que el Gobierno y el Estado sean promotor de la inversión privada, ya que genera oportunidades y por ende trabajo para los peruanos. “Esta es la única forma para que las organizaciones logren estabilidad”, consideró.

CARRETERA CENTRAL. José Luis García Terrazos, mencionó que han cursado la invitación a ambos candidatos para que fijen su posición sobre la nueva carretera Central de 4 carriles, pero en ese momento ninguno les dio una respuesta positiva. Indicó que el gremio empresarial, les iba a dar la oportunidad de expresarse, como parte de la campaña, pero han perdido la posibilidad para marcar la posición sobre esta importante vía.

Insistió en que, aunque Keiko Fujimori, ha señalado que va a poner énfasis en la Carretera Central, siempre es bueno asistir al diálogo con los gremios. “Las puertas de la Cámara de Comercio siempre estarán abiertas para que se haga un debate, para que la población conozca sus propuestas y emitan un voto informado”, mencionó.

Finalmente, mencionó que el gremio empresarial continuará convocado a foros para conocer las propuestas de los candidatos a los gobiernos locales y regionales, que también son importantes para fijar el rumbo de Junín.

Respecto al debate presidencial, espera propuestas claras. Además, que deben decir cómo las van a concretar.