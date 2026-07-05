En los dos últimos años las mafias mineras que operan en la región La Libertad han extendido sus tentáculos a varias provincias del ande y están tratando de instalar su andamiaje delictivo en esos lugares, pero la Policía Nacional del Perú (PNP) les ha dado un duro golpe.

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En efecto, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP ejecutó tres operativos en zonas agrestes de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, y logró desbaratar operaciones minerales ilegales.

SORPREVISO

La última intervención ocurrió la tarde del sábado 4 de julio, en el sector conocido como La Antena. Allí se desarticuló una organización dedicada a actividades extractivas ilícitas. Se desmontaron cuatro campamentos rústicos y se detuvo a tres personas.

También se incautaron maquinaria, explosivos y material minero, los cuales eran utilizados para la comisión del delito. Todo valorizado en S/ 972,560.00.

Un día antes, la Policía Nacional había incursionado en el sector Almiranta Baja. En ese lugar mineros ilegales habían montado un campamento y retiraban minerales de dos socavones.

Los mineros ilegales huyeron por los cerros y dejaron abandonados tres generadores eléctricos, un ventilador industrial, doscientos sacos con mineral, cien galones de combustible diésel y otras herramientas y enseres valorizados en S/ 389,100.00.

BANDA

De la misma manera, se ejecutó un operativo en el sector El Basural, donde de manera clandestina se había levantado un campamento minero.

Durante la incursión se detuvo a dos personas, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Detonadores del Basural”.

En ese lugar se encontró un grupo electrógeno, ventiladores, herramientas y otros enseres. Asimismo, se incautó un rollo de cordón detonante, 370 metros de mecha lenta y 14 segmentos de mecha preparada. El valor de lo incautado es de 𝑺/ 756,200.00.