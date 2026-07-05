Otra vez la Carretera Panamericana Norte (CPN) fue escenario de un accidente de tránsito que dejó tres personas heridas. En esta ocasión dos autos que eran conducidos a velocidad chocaron a altura del sector Huabalito, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo.
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La colisión involucró al vehículo Suzuki Swift de placa T4F-401 y a un auto Kia Cerato de placa BAV-202. Ocupantes de ambas unidades resultaron con lesiones y tuvieron que ser evacuados a un centro de salud de la zona.
La Policía no reveló sus identidades y permanece en el lugar para determinar las causas exactas del accidente.
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