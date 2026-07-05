Tuvieron que ser evacuados a un centro de salud de la zona. Excesiva velocidad habría provocado el siniestro.
Tuvieron que ser evacuados a un centro de salud de la zona. Excesiva velocidad habría provocado el siniestro.

Otra vez la Carretera Panamericana Norte (CPN) fue escenario de un accidente de tránsito que dejó tres personas heridas. En esta ocasión dos autos que eran conducidos a velocidad chocaron a altura del sector Huabalito, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo.

VER MÁS:

La colisión involucró al vehículo Suzuki Swift de placa T4F-401 y a un auto Kia Cerato de placa BAV-202. Ocupantes de ambas unidades resultaron con lesiones y tuvieron que ser evacuados a un centro de salud de la zona.

La Policía no reveló sus identidades y permanece en el lugar para determinar las causas exactas del accidente.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS