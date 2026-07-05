El miedo vuelve a apoderarse de la carretera al distrito de Usquil, en la provincia liberteña de Otuzco, luego de que presuntos miembros de la organización criminal que se autodenomina “Los Lechuzas” difundieran graves amenazas dirigidas a los conductores de volquetes que transitan por la zona. Los delincuentes exigen el pago de cupos y advierten que, de no cumplir con sus exigencias, comenzarán a quemar los vehículos.

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TERROR EN RUTA

La amenaza dirigida contra los transportistas de carga pesada fue hallada en un cartel dejado sobre una piedra. Además, los criminales se grabaron en un video mostrando dos armas de fuego como parte de su mensaje intimidatorio.

“Miren, esto es un comunicado para los volquetes que vienen transitando por Lajón, Huaranchal, Canibamba, Capachique, Usquil, Pedregal, Satapampa y Callancas. Ya tienen que ponerse en línea con nosotros porque, si no, comenzamos a quemar uno por no”, se lee en el texto impreso, el cual lleva la firma de “Los Lechuzas”, acompañado de un número telefónico.

IMPARTEN MIEDO

La banda también difundió un video donde habrían emboscado a un conductor por el sector Las Botijas. Tras obligarlo a descender del vehículo, los hampones lo forzaron a leer las amenazas dirigidas a sus compañeros.

Según las imágenes, el hombre intenta calmar a los atacantes diciendo: “Ya tranquilo, viejo, no hagas nada, tranquilo. Viejo, me voy para Huaranchal”, mientras los delincuentes lo insultan repetidamente.

Ante esta situación, la población exige la inmediata intervención de la Policía Nacional y de las rondas campesinas para frenar este nuevo hecho de violencia.