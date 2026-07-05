Tras días de paciente vigilancia y seguimiento, la Policía Nacional logró detener y desbaratar el ilegal negocio de un hombre que vendía droga al menudeo en la provincia de Pacasmayo.

VER MÁS: La Libertad: Amenazan con quemar volquetes

Se trata de José Luis Vargas Díaz (38), quien era conocido como el alias “El Loco de la Dosis”. Su captura ocurrió la noche del último sábado en la intersección de las calles San Martín con José Olaya.

TRAS SUS PASOS

Los detectives ya lo venían vigilando desde hace varios días, pues se tenía información de que “El Loco de la Dosis” operaba en ese lugar vendiendo droga.

De esta manera decidieron ejecutar el operarivo “Cordillera Blanca” y lograron detenerlo. Al realizar el registro personal se le encontró 50 gramos de clorhidrato de cocaína y 150 sobres con la misma sustancia.

También se encontró una balanza digital y otros materiales que son evidencia de su ilegal accionar.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente.