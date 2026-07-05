El último jueves, durante el “X Consejo de Estado Regional (CER)”, convocado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, exigió al Ejecutivo más presupuesto para culminar obras estratégicas de prevención ante la alta posibilidad de lluvias. Sin embargo, en su gestión aún no se ha logrado ejecutar con eficiencia y celeridad los recursos propios que se le asignaron a inicios de año.

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Así lo ha evidenciado la Contraloría General de la República mediante el Informe de Orientación de Oficio N.º 036-2026-OCI/5342-SOO, sobre la ejecución de gasto del Programa Presupuestal N°0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres”.

A CORREGIR

En efecto, tras revisar la inversión del gasto de la Unidad Ejecutora 001-831 “sede central”, registra un avance de apenas del 15.73%, lo que evidencia un bajo nivel de ejecución con respecto a la meta programada para el segundo trimestre de 2026. Esta situación, advierte Contraloría, podría limitar la implementación oportuna de las actividades previstas frente a la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

De acuerdo al detalle indicado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional (GORE) La Libertad tiene para invertir en prevención un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 6, 240,835.00, de los cuales ha certificado S/ 4,464,501.00, ha comprometido S/ 1,656, 134.00 y ha devengado S/ 981,735.00, lo que equivale al 15.73% de avance.

Esto último, según Contraloría, es un porcentaje significativamente inferior a la meta del 55% prevista para el cierre del segundo trimestre de 2026. En consecuencia, no se ha alcanzado ni la tercera parte del nivel de ejecución de devengado establecido en los lineamientos.

DETALLES

El GORE La Libertad tiene una estructura programada dividida en cinco productos para invertir el dinero en prevención. Entre ellos figura “desarrollo de simulacros en gestión reactiva”. Para este fin se destinó S/ 50,000, pero solo se ha gastado S/ 9,433.00, lo que equivale al 18% de avance.

También está el “mantenimiento de cauces, drenajes, y estructuras de seguridad física frente a peligros”. Para ello se cuenta con un presupuesto de S/ 725, 657.00 y a la fecha ha ejecutado S/ 139, 945.00 equivalente al 19% de avance.

Otro producto considerado en su estructura programada es “estudios para la estimación del riesgo de desastres”. Se tiene disponible S/ 130,000, pero a la fecha no registra ejecución.

Mónica Sánchez Minchola, coordinadora y representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, dijo que la “ineptitud” es la palabra que califica a la gestión en el GORE La Libertad.

“Desde el inicio de este año están las alertas del fenómeno El Niño y se ha decretado la emergencia en 63 distritos por lluvias; pero de los más de S/ 6 millones para atención de riesgos y desastres que tienen no han ejecutado ni un millón de soles. Es una muestra de incapacidad y de que están de espaldas a la problemática de la región”, enfatizó.