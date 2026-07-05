De acuerdo a lo informado por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), actualmente solo el 9,92 % de los locales educativos públicos de La Libertad cuenta con profesionales de psicología, lo que evidencia la necesidad de seguir ampliando este servicio especializado.

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“A pesar de los avances, aún tenemos una brecha importante por cerrar, pero estamos trabajando con otras instituciones para reducir estos índices”, señaló Javier Cavero, especialista de Convivencia Escolar de la Grell.

GESTIÓN

Ante esta situación, la entidad educativa viene coordinando con universidades privadas que ofrecen la carrera de Psicología la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, con el objetivo de incorporar estudiantes de internado, prácticas preprofesionales y profesionales a las instituciones educativas. Esta iniciativa permitirá reducir progresivamente la brecha de cobertura de atención psicológica en cada institución educativa.

En tanto, entiendo que la salud mental y la prevención de la violencia escolar constituyen una prioridad para el Gobierno Regional (GORE) la Libertad, la Grell está fortaleciendo diversas estrategias orientadas a promover entornos seguros, protectores y libres de violencia en las instituciones educativas públicas de la región.

Como parte de estas acciones, la entidad desarrolla los programas “Cómo afecta la violencia en las escuelas”, “Zona libre de violencia y drogas” y “Yo decido mi futuro”, este último en articulación con la Policía Nacional del Perú, con el propósito de fortalecer las capacidades de estudiantes, docentes y familias para prevenir situaciones de riesgo y fomentar una convivencia escolar saludable.