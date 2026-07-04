Del 24 al 28 de junio, la Plazuela San Agustín y el auditorio de la Fundación Cultural del Banco de la Nación se convirtieron en lugares de encuentro con la palabra, los libros y el arte. Aquí, en estos escenarios históricos, se realizó la Feria Educativa Regional José María Arguedas y, en ese marco, el XVI Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. ¿No es una buena noticia que la lectura tome los espacios públicos?

La FEDU, organizada por la Casa de la Literatura Peruana, tuvo un propósito claro: revalorar a los autores regionales y visibilizar experiencias educativas vinculadas con la lectura. En un país donde tantas veces se habla de esta solo para lamentar resultados, este gesto constituye un gran mérito. La lectura no puede reducirse a una medición o a un indicador. Leer es una práctica que se vive en el día a día y necesita más que lamentos o estadísticas.

LEER EN COMUNIDAD

La programación fue muy variada. Hubo talleres, mesas de diálogo, recitales, narración oral, presentaciones de libros, experiencias de bibliotecas rurales y proyectos educativos, etc. También se abordaron temas cruciales como la lectura con adolescentes, la mediación lectora, el lenguaje inclusivo, escritura, diversidad e interculturalidad… En verdad, fue un espacio muy enriquecedor. Es que, como ya se ha dicho hasta la saciedad, leer no se reduce a mirar o decodificar. ¡Leer es abrirnos a otras voces y a las diferencias que conllevan!

El nombre de la FEDU no fue gratuito ni casual. Invocar al Tayta José María Arguedas supone recordar que el Perú no se lee desde una sola lengua, un solo modo de vida ni un canon predeterminado. Por eso fue significativo que la Feria no se limitara a exhibir libros, sino que pusiera en diálogo a escritores, mediadores, docentes, escolares, editoriales, gestores culturales y comunidades lectoras. En verdad, se sintió como una invitación a soñar con un país más cercano y más sensible.

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MERITORIA EXPERIENCIA

Entre las actividades más entrañables seguramente recordaremos la presencia de Eduardo González Viaña, tanto en la inauguración como en el cierre. También, indudablemente, las intervenciones artísticas de las UGEL, las reflexiones sobre lectura, adolescencia y comunidad y la participación de escolares en talleres, charlas y presentaciones. Particularmente conmovedora fue la presencia de estudiantes de Valle de Dios, del distrito de Chao, quienes, a través del rap y otros ritmos urbanos, compartieron letras nacidas de su propia realidad. Sus voces hablaron de violencia, dignidad, esperanza y país. ¿Acaso, no es esta también una forma legítima de lectura de la realidad y de expresión estética?

Pero, claro, no todo puede celebrarse sin reflexión. Debo decirlo con serenidad y también con firmeza: una experiencia de esta magnitud merecía mayor presencia y compromiso público de las principales autoridades. Es cierto, como nos dice la maestra Cucha del Águila, que siempre debemos comprender las razones del otro. Sin embargo, considero que existen compromisos institucionales ineludibles. Una feria educativa no es un adorno cultural ni un acto protocolar más. Es una oportunidad para acercarnos a los ciudadanos y, en ese encuentro, reconocer a quienes se esfuerzan por promover la lectura y la literatura.

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SUMA DE VOLUNTADES

Me pregunto: ¿cuántos docentes pudieron haber aprovechado estas actividades o cuántos estudiantes más habrían descubierto, en una charla o narración oral, una puerta distinta hacia la lectura? Muchas no reparamos en esto, pero detrás de cada conferencia, mesa de diálogo o presentación hay preparación, emoción y compromiso. Ese esfuerzo necesita públicos, lectores, docentes y autoridades que acompañen. Las buenas iniciativas no tienen por qué quedarse en eso; requieren decisión para fortalecerse y hacer eco de su valía.

Por ello, es justo reconocer el apoyo de diversas empresas e instituciones y, especialmente, el enorme esfuerzo del equipo de la Casa de la Literatura Peruana, con su director Gary Marroquín a la cabeza. Igualmente, el compromiso de la maestra Sussy Tacanga Montes y del equipo de especialistas de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. Sin esta suma de voluntades, la FEDU habría sido solo un bonito programa. Gracias a valiosas personas como ellas, fue una experiencia viva y gratificante.

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¡FELICITACIONES!

La Feria Educativa Regional José María Arguedas nos deja resonando esta lección: la lectura sigue siendo una de las formas más hermosas y comprometidas de construir ciudadanía. Cuando un libro llega a una escuela, cuando un docente encuentra una estrategia, cuando un estudiante se atreve a preguntar, cantar, leer o escribir, algo muy hermoso empieza a germinar en favor de un país menos indiferente. ¡Qué gratificante es ver instituciones y personas dispuestas a remar a contracorriente! Ojalá que esta Feria no se quede en un luminoso recuerdo de cinco días. ¡Ojalá que marque el inicio de una descentralización sostenida de la lectura! La lectura tomó la plaza. Ahora nos corresponde a todos acompañarla para que no vuelva a quedarse sola.

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