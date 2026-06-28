“Arpa Taki: a Lisia y a Vensia” (2026) es una destacada novela bilingüe (español/quechua) del reconocido autor ancashino Macedonio Villafán Broncano (Tarica, Huaraz, 1949), valorado por su profunda narrativa sobre el mundo andino. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y obtuvo maestría y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Entre otros libros publicó “Cielo de las Vertientes” (2013) y recibió otros reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Quechua en la Universidad Federico Villareal (1997).

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Argumento y personajes

“Arpa Taki: a Lisia y a Vensia” es una novela clave de la literatura peruana actual para entender el fenómeno de la migración andina desde una perspectiva íntima, femenina y profundamente artística, desafiando el centralismo cultural y dando voz a quienes históricamente han sido silenciados.

El argumento se centra en dos cantantes de huaino con arpa, de ahí los nombres Lisia y Vensia. La narrativa se construye a través de una polifonía de voces y tiene como hilo conductor a una persona que trabaja como empleada del hogar y que le habla a su hermana que se encuentra en el extranjero. A través de la trama, diálogos y de los recuerdos, van apareciendo las memorias de migrantes, músicos, abuelas y seres ausentes.

Temas principales

La obra visibiliza de manera directa y cruda las múltiples violencias que enfrentan las mujeres de origen andino al migrar a la capital, tales como la discriminación, la explotación laboral, el desarraigo y la marginación. Entonces, se da la utilización de la música como refugio y resistencia: El arpa taki (canto con arpa) no es solo un fondo musical, es el eje emocional y simbólico de toda la novela. Funciona como el espacio donde los personajes canalizan su dolor, sus sueños y su resistencia cultural frente a la adversidad. Se valora la identidad y nuestra lengua viva (quechua ancashino).

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Estilo y oralidad

Se advierten técnicas narrativas que caracterizan a la literatura andina contemporánea, fusionando la estructura de la novela moderna con la tradición oral. Está escrita alternando el quechua y el castellano popular. La obra rescata la oralidad y valida la riqueza lingüística de las comunidades populares peruanas. La novela de ficción, el testimonio social y la oralidad andina.

Técnicas

Se identifican la estructura epistolar y monólogo dialogado. Se trata de dos hermanas, una de ellas trabajadora del hogar que se dirige directamente a su hermana que está en el extranjero. Esta técnica funciona como una especie de monólogo interior o carta hablada (al estilo de una larga confesión o conversación diferida), lo que dota a la novela de una atmósfera íntima, nostálgica y profundamente afectiva. Asimismo, aunque hay una narradora central, la novela construye una polifonía. A través de los recuerdos, testimonios y relatos de la protagonista, emergen y se cruzan las voces de otros personajes: los músicos, los migrantes, las abuelas y los seres que ya no están. No hay un solo punto de vista absoluto, sino un coro de experiencias colectivas y con otros artistas folclóricos y de la cumbia peruana.

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Estructura

En la revisión de la estructura notamos la fragmentación temporal y analepsis (Flashbacks). La temporalidad de la novela no es estrictamente lineal. Se compone a través del flujo de la memoria: un canto, un instrumento o un recuerdo generan saltos hacia el pasado (analepsis). El tiempo se percibe de forma circular, emulando la manera en que los pueblos andinos experimentan el recuerdo y la historia colectiva.

El Arpa Taki

La música de arpa y el canto funcionan como un “leitmotiv”. Esta técnica musical trasladada a la literatura sirve para conectar los diferentes fragmentos de la historia y para marcar los cambios de tono emocional, operando como un nexo que unifica la novela. No existe una narración anterior que tenga exactamente el mismo argumento (la historia específica de Lisia y Vensia contada por una trabajadora del hogar a su hermana). Sin embargo, “Arpa Taki” no nace de la anécdota; se inserta en una sólida tradición de la literatura peruana que ha abordado los mismos grandes temas: la migración andina a Lima, la música popular y la figura de los músicos tradicionales.

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Valor e hibridez

Villafán entre la ficción literaria y la realidad, y mayormente usando la técnica de la Novela-Testimonio narra la crudeza y el realismo con el cual se denuncian las violencias cotidianas (discriminación, explotación laboral). Se lee por momentos como un documento vivo de la experiencia migrante andina en la urbe.

Algunos lectores, amantes de la música folklórica, rápidamente identificarán a las protagonistas y recordarán los hechos violentos y con consecuencias penitenciarias desde hace más de dos décadas. Actualmente, se ha removido el caso, y a una de las protagonistas, tras haber cumplido ya 15 años tras las rejas en el penal Santa Mónica, el Tribunal Constitucional se encuentra evaluando su solicitud de salida. De fallar a su favor, la cantante podría salir libre bajo ciertas reglas de conducta de manera anticipada. Leámosla.

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