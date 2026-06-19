No tenemos referencias de escritores que hayan sido rectores de la Universidad Nacional de Trujillo; la excepción la constituye Eleazar Boloña Dañino, quien fue maestro del poeta César Vallejo, quien precisamente le dedicó su tesis de bachillerato “El romanticismo en la poesía castellana”, que sustentó en 1915. La dedicatoria consignaba: “A mi maestro, el señor doctor Eleazar Boloña, ilustre Catedrático de Historia de la Literatura, en muestra de admiración”.

VER MÁS: Juan Namoc y las mujeres ilustres de la historia

Y ocurre que con ocasión de cumplir 129 años de su nacimiento, su nieto, el exMinistro de Economía de Alberto Fujimori Carlos Alberto Boloña Behr le dedicó el estupendo libro de homenaje “Eleazar Boloña Escritos literarios”, exhaustiva obra emprendida por Jorge Puccinelli, autor del texto de literatura “Literatura peruana”, que estudiamos al concluir nuestra educación secundaria.

PRÓLOGO

Precisamente, el mencionado y distinguido autor de la compilación de textos apertura su prólogo con estas palabras:

“Casi desconocido por las últimas generaciones que rinden culto a lo que se ha denominado ‘la tradición de lo nuevo’; lejanos ya los triunfos de su luminosa carrera universitaria en San Marcos, durante la cual ganó los premios anuales de todas las asignaturas de sus estudios; perdidas en inhallables las revistas y los periódicos en los cuales prodigó su producción juvenil; olvidadas sus tesis que marcaron el nuevo rumbo nacionalista de la investigación en nuestras universidades; acallados los ecos de su gestión educativa como Rector de la Universidad de Trujillo, de su palabra elocuente y de su labor social filantrópica, creemos que ha llegado el momento de rescatar su obra y restituir su figura en el concierto de las letras peruanas y de la vida universitaria nacional, a las cuales consagró generosamente su existencia”.

Luego explica que el autor nació en Lima, el 5 de enero de 1867, y fue bautizado en la Iglesia de los Huérfanos, en la calle de la Chacarilla, en el distrito del Cercado, con el nombre de Eleazar, que etimológicamente significa “Dios ayuda” o “el que tiene el apoyo de Dios”; algo más podemos agregar: su padre, Nicanor Boloña Bastas, también fue natural de Trujillo.

SU RELACIÓN CON TRUJILLO

Profundamente identificado con nuestra ciudad, el doctor Boloña fue rector de la Universidad Nacional de Trujillo, decano del Colegio de Abogados de La Libertad, presidente del Club Central y del Comité Departamental de Enseñanza. Específicamente, con motivo de las torrenciales lluvias de 1925, que ocasionó muchas muertes y miseria, dio muestras de su inextinguible voluntad de servicio a la comunidad, de su preocupación social por los pobladores arruinados, consiguió el apoyo solidario de los hacendados, de las empresas locales y del propio gobierno; la ayuda necesaria para superar los estragos de la naturaleza, reconstruyó el hospital Belén y salvó muchas escuelas de las ruinas.

CONTENIDO. La valiosa y exhaustiva obra comprende diversas secciones, como las siguientes: Tradiciones; las tesis con las que obtuvo su título de abogado y el grado de doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: “La Cristiada de Fray Diego de Hojeda” y “La literatura peruana del coloniaje”; Artículos, crónicas y conferencias; Informaciones periodísticas, Juicios y comentarios.

TRADICIONES Y DISCURSOS

En la rica y variada relación de tradiciones, combina las que ocurrieron en Trujillo, pero también en Lima y en otras ciudades de la época. El contenido es variado y en ese conjunto podemos mencionar: El vivo que se creyó muerto, En esa casa no hay yerba, La primera corrida de toros en Lima, El origen de la coca, Entre mis bravos no hay traidores, El hijo del diablo, Muera el virrey, Buen ´par de curas, La fortuna en dos faroles, Un fraile como pocos y una calle como muchas, El crimen de una monja.

Otra de las ricas e importantes secciones es la colección de artículos periodísticos y conferencias. Específicamente destacan los discursos: “Discurso pronunciado en la ceremonia de apertura de la Universidad Menor de Trujillo, en el año escolar de 1895”, “Discurso por la muerte del. Dr. Pedro Rivadeneyra, rector de la Universidad”, “Los Juegos Florales de Trujillo”, “¡Salve Trujillo, ciudad noble y generosa! Homenaje al IV Centenario de su fundación”.

CREACIÓN POÉTICA

La rica y vasta cultura del referente de la importante obra incluye también varias muestras de su inspiración poética, como los textos: “Amarguras del alma”, “Y dices que me amas”, “He visto llorar al pueblo”, “Angustia”, “Nostalgia”, “A Silvia”, “Mi madre”.

A su poema “Angustia” pertenecen estos versos: “Mi ser se contrae, mi pecho / se oprime; mi vida se apaga./ Y ya no sé qué pasa, qué siento /y qué quiero”.

JUICIOS Y COMENTARIOS

Específicamente, sobre el valor de la importante obra, se incluyen importantes, valiosos y reflexivos comentarios, como los de Jorge Guillermo Leguía, Santiago Vallejo, Homero Souza y Yeconías Culquicón Gómez, excatedrático de la Universidad Nacional de Trujillo, quien destaca los albores del Colegio de Abogados de La Libertad con estas palabras: “El Colegio de Abogados de La Libertad quedó definitivamente establecido el 3 de junio de 1923, con su primer Decano, Doctor Eleazar Boloña, iniciando sus funciones con la adopción provisional de los Estatutos del Colegio de Abogados de Lima”.