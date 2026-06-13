La narrativa peruana viene atravesando un proceso de renovación en el que diversos autores regionales han conseguido consolidar propuestas literarias propias, alejadas de los centros tradicionales de legitimación cultural. Dentro de ese panorama, David Salvatierra se ha convertido en una de las voces más sólidas de la narrativa del norte peruano. Su libro “¿Acaso no matan a los pitbulls?” confirma no solo la madurez de su escritura, sino también la construcción de un universo literario reconocible, marcado por la tensión familiar, la ironía, los conflictos morales y una visión profundamente crítica de las sociedades actuales.

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Ya en libros como “Todas las familias tristes” y “Nueve cuentos envenenados” se percibía con claridad una atmósfera propia: una suerte de neblina existencial, un velado aire de extrañeza que cubría a los personajes en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, en este nuevo libro, esa neblina característica no se disipa, sino se acentúa, ganando en densidad, hondura y precisión psicológica.

Historias

El primer cuento del libro da título a toda la obra: “¿Acaso no matan a los pitbulls?”. Se trata del cuento más ambicioso del libro, no solo por su extensión, sino por la complejidad de las problemáticas que aborda y la manera en que estas se entrelazan dentro de una narración intensa y perturbadora. El relato explora, en primer lugar, el debate sobre la relación humano-animal y las implicancias emocionales, éticas y sociales de la convivencia entre ambos. Más allá de la anécdota, el cuento plantea preguntas incómodas acerca de la violencia, la domesticación y el modo en que los seres humanos proyectan sus frustraciones y sus ternuras sobre los animales.

En segundo lugar, el relato aborda los comportamientos humanos que suelen justificarse bajo las nociones de justicia o venganza. Los personajes se mueven en una zona moral ambigua donde las decisiones parecen responder más al resentimiento y al impulso emocional que a principios éticos sólidos. Esa ambigüedad convierte al cuento en una reflexión sobre la naturaleza humana y sus mecanismos de racionalización frente a la violencia. Finalmente, el texto también desarrolla una crítica feroz a la perversidad de las redes sociales y a la inmediatez de la información viral. Salvatierra retrata cómo la opinión pública se construye a partir de prejuicios y reacciones instantáneas, generando condenas colectivas capaces de destruir personas y distorsionar la realidad.

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La metamorfosis narrativa

Otro de los cuentos más ambiciosos del libro es “La metamorfosis de Gregorio Sánchez”. Desde el propio título, el relato establece un diálogo irónico con Kafka, aunque rápidamente adquiere una identidad propia. En este cuento, Salvatierra combina perfectamente lo fantástico con el sarcasmo para narrar la historia de un viejo y consagrado escritor que se aferra ilógicamente a la vida terrenal y que, para lograrlo, recurre al intercambio de cuerpos y almas. La premisa parece delirante; sin embargo, el autor la desarrolla con una naturalidad narrativa admirable.

El relato está matizado por el humor y la ironía, recursos que permiten al escritor reflexionar sobre asuntos profundamente contemporáneos. Entre otras cosas, el cuento explora cómo los seres humanos conviven actualmente con los dilemas que las nuevas tecnologías y la propia inteligencia artificial nos ofrecen. El texto no cae en discursos moralizantes ni en el temor exagerado hacia la tecnología; por el contrario, utiliza el sarcasmo para evidenciar las contradicciones humanas frente a los avances tecnológicos, especialmente el deseo obsesivo de trascender los límites naturales de la existencia.

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Consolidación narrativa

Aunque “¿Acaso no matan a los pitbulls? posee una dinámica muy particular y una evidente experimentación temática, el libro también retoma preocupaciones presentes en la obra previa del autor, especialmente aquellas vinculadas a la cotidianidad familiar y a los conflictos que nacen dentro del hogar. En el cuento “Libertina”, por ejemplo, la semántica de una palabra será capaz de marcar el destino de una familia cuando esta es pronunciada por el patriarca del hogar. Salvatierra demuestra aquí cómo el lenguaje puede convertirse en un mecanismo de violencia simbólica y emocional capaz de transformar las relaciones humanas.

Por otro lado, en “Mareas” se plantea cómo dos hermanos intentan afrontar y soportar la repentina ausencia paterna. El cuento desarrolla con sensibilidad las consecuencias emocionales del abandono y la manera en que la familia se reorganiza frente al vacío. Lejos del dramatismo exagerado, Salvatierra apuesta por una narración contenida y profundamente humana.

En conjunto, ¿Acaso no matan a los pitbulls? confirma que David Salvatierra atraviesa uno de sus momentos creativos más sólidos. El libro combina crítica social, humor negro, elementos fantásticos y conflictos íntimos dentro de relatos cuidadosamente construidos. Más que una simple colección de cuentos, la obra funciona como una radiografía de las tensiones contemporáneas y de las fragilidades humanas. Salvatierra demuestra que la literatura regional puede alcanzar altos niveles de complejidad estética y temática, consolidándose como una de las voces narrativas más importantes del panorama actual.

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