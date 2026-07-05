Momentos de tensión vivieron los vecinos de Magdalena del Mar durante la madrugada de este domingo, luego de que un incendio estructural de código 2 destruyera un solar ubicado en la cuadra 2 del jirón Ayacucho.

El fuego se propagó rápidamente por las viviendas situadas en la parte posterior del predio multifamiliar, generando densas columnas de humo y llamas visibles desde varias cuadras, lo que motivó la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Los residentes evacuaron de inmediato sus viviendas tras escuchar las alertas de los vecinos. Varias familias perdieron enseres domésticos, ropa y pertenencias a causa del avance del incendio.

Bomberos descartaron víctimas y rescataron mascotas

Las operaciones fueron dirigidas por Juan Mendoza, vicecomandante departamental de la Cuarta Comandancia Lima Centro del CGBVP.

Luego de que algunos damnificados reportaran la presunta presencia de una persona atrapada, equipos especializados realizaron una inspección interna del inmueble. Tras la búsqueda, los bomberos confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

Durante las labores de emergencia también fueron rescatados dos gatos que permanecían atrapados entre el humo, evitando que sufrieran lesiones.

A diferencia de otras emergencias similares, el abastecimiento de agua no presentó inconvenientes y permitió desarrollar las labores de extinción sin interrupciones.

Construcción antigua favoreció la propagación del fuego

De acuerdo con el comandante Mendoza, la estructura del solar estaba construida con materiales tradicionales como barro y quincha, altamente vulnerables al fuego.

Estas características facilitaron la rápida propagación de las llamas y generaron riesgo de colapso de la estructura, dificultando el ingreso de los equipos de emergencia.

Para controlar el incendio y evitar que alcanzara inmuebles vecinos, participaron 12 unidades de emergencia, entre motobombas, ambulancias, vehículos de rescate y una unidad de escala telescópica.

Las labores contaron además con apoyo del serenazgo de Magdalena del Mar para el control del tránsito y de personal de Sedapal, que garantizó el suministro de agua mediante los hidrantes.

PNP investiga las causas del incendio

Una vez controlada la emergencia, peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias para determinar el origen del incendio. Entre las hipótesis preliminares figura un posible cortocircuito, aunque las causas aún son materia de investigación.