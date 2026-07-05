Un sujeto lanzó un artefacto incendiario contra la puerta de un almacén ubicado en el pasaje La Salsa, en el sector conocido como Monumental Callao, generando alarma entre los vecinos.

Según informó América Noticias, el presunto atacante llegó al lugar con una mochila que contenía un artefacto de fabricación casera. Tras percatarse de la presencia de un residente, prendió fuego al objeto y lo arrojó contra el acceso del inmueble antes de huir.

Los vecinos reaccionaron de inmediato y retiraron la mochila incendiada hacia el centro de la vía para evitar que el fuego alcanzara las viviendas cercanas, varias de ellas construidas con materiales como madera y quincha. Gracias a esta acción, el incendio no llegó a propagarse.

Investigan posible vínculo con disputas por cobro de cupos

La Policía Nacional del Perú investiga si el atentado estaría relacionado con conflictos registrados en el pasaje La Salsa, donde anteriormente se realizaban fiestas callejeras.

De acuerdo con las diligencias preliminares, las autoridades evalúan la hipótesis de que el ataque esté vinculado a disputas entre grupos que buscaban controlar la organización de estos eventos y el presunto cobro de cupos.

El caso guarda relación con un enfrentamiento ocurrido el 30 de enero, cuando dos grupos protagonizaron una gresca que dejó una persona herida con arma blanca y derivó en la detención de una mujer.

Asimismo, el pasado 18 de junio fue asesinada a balazos Norma Chazarro Alfaro, madre de la víctima de aquella agresión, en un crimen que también es materia de investigación.

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Vecinos piden mayor seguridad

Los residentes del pasaje La Salsa manifestaron su preocupación por los recientes hechos de violencia y solicitaron mayor presencia policial para prevenir nuevos ataques.

En la escena permanecían restos del artefacto incendiario, mientras peritos de criminalística realizaban las diligencias correspondientes.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao recopilaron evidencias y solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer el caso.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del atentado y establecer si existe relación con los hechos de violencia registrados anteriormente en el sector.