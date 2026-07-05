Al menos 16 instituciones educativas, entre públicas y privadas, han reportado casos de extorsión en lo que va del año, confirmó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Esta situación evidencia el avance de la criminalidad en el sector educativo y obliga a reforzar las medidas de seguridad en los planteles.

El director de la DRELM, Marcos Tupayachi, informó que las extorsiones incluyen amenazas mediante llamadas telefónicas, mensajes, exigencia de cupos, y otros mecanismos de intimidación dirigidos a directivos y promotores de colegios.

Inseguridad

Así, señaló que las denuncias son atendidas en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras se brinda acompañamiento a las comunidades educativas afectadas.

El director de la DRELM también alertó sobre las limitaciones en infraestructura para prevenir estos delitos.

Según dijo, de los más de 2.000 colegios existentes en Lima Metropolitana, apenas 73 cuentan con cámaras de videovigilancia interconectadas, lo que dificulta una respuesta oportuna frente a situaciones de riesgo.

En tanto, Tupayachi señaló que las escuelas también son afectadas por el incremento de la violencia interna, que va más allá del bullying tradicional, y que ahora involucra el consumo de drogas y el pandillaje.

El vocero advirtió que organizaciones criminales utilizan a los propios escolares para infiltrarse en los centros educativos, valiéndose de factores socioeconómicos, el desempleo y la inestabilidad familiar de los escolares.

La DRELM implementó un Plan Integral de Seguridad Escolar con la Policía para reducir los peligros.