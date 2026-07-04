Renovación Popular presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para las elecciones municipales de Lima Metropolitana.

El partido solicitó al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revocar la decisión y disponer la admisión a trámite de las postulaciones para continuar con el proceso de inscripción conforme a ley.

De acuerdo a RRP, la improcedencia fue sustentada por el JEE al considerar qu e Rafael López Aliaga mantiene la condición de senador electo y proclamado, tras los resultados de las elecciones generales, situación que —según el organismo electoral— conserva plena validez mientras no exista una resolución del JNE o del Congreso que deje sin efecto su proclamación o la expedición de su credencial.

El jurado señaló que las cartas mediante las cuales López Aliaga comunicó su desistimiento irrevocable a asumir el cargo de senador solo expresan su voluntad, pero no modifican su situación jurídica.

En su apelación, el personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval, sostuvo que la resolución vulnera el derecho constitucional de ser elegido. Argumentó que el impedimento para postular en elecciones municipales alcanza únicamente a los congresistas en ejercicio de sus funciones, es decir, a quienes ya juramentaron y asumieron el cargo, y no a quienes solo tienen la condición de electos o proclamados. En esa línea, afirmó que López Aliaga nunca asumirá el mandato parlamentario, por lo que corresponde dejar sin efecto su credencial de senador y convocar a su accesitario.

Asimismo, el recurso advierte que aplicar el impedimento a congresistas electos constituye una interpretación extensiva de la norma que restringe derechos políticos, lo cual —según Renovación Popular— está prohibido por la Constitución. También sostiene que el JEE no valoró adecuadamente la renuncia expresa presentada por el exalcalde de Lima ante el JNE y la Oficialía Mayor del Congreso, documentos con los que manifestó su decisión de no jurar ni ejercer el cargo de senador.

Finalmente , el partido alegó un trato desigual por parte del JEE al admitir las candidaturas de Leo de Paz Lancho y Aldo Bravo Quispe, quienes también fueron proclamados como diputados electos.

Según la apelación, ambos se encuentran en una situación jurídica similar a la de López Aliaga y Guillermo Valdivieso, por lo que la diferencia de criterios vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

Ahora será el pleno del JNE el encargado de resolver el recurso y definir si revoca o confirma la decisión del JEE Lima Centro.