La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, con motivo de los 205 años de la independencia del Perú, será obligatorio colocar la bandera nacional en viviendas, edificios y establecimientos comerciales del Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio.

Según precisó Andina, la disposición busca promover el respeto por los símbolos patrios durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La comuna precisó que la bandera deberá instalarse en la parte superior central del inmueble y sostenida por un asta. Además, indicó que solo podrá colocarse una bandera por predio y que no estará permitido ubicarla en ventanas, balcones o puertas, ni utilizar ejemplares deteriorados, rotos, descoloridos o sucios.

La Municipalidad de Lima señaló que el incumplimiento de la norma dará lugar al procedimiento administrativo correspondiente. Las multas ascienden a S/ 1375 en el Centro Histórico de Lima y a S/ 550 en el resto del Cercado. Asimismo, el uso ofensivo de la bandera mediante la alteración de su diseño original será sancionado con una multa de S/ 5500.