Por: Feliciano Gutiérrez

El excandidato presidencial y actual congresista, Roberto Sánchez Palomino, cuestionó la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones presidenciales. Sánchez argumentó que dicha proclamación es prematura debido a que aún se encuentra pendiente de resolución una apelación presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), además de haber recurrido a instancias internacionales.

“Ellos tienen su legalidad, nosotros hemos apelado ante las instancias que corresponden. No pueden proclamar cuando las cosas no están consentidas”, respondió.

Asimismo, rechazó de forma categórica que la lideresa de Fuerza Popular haya obtenido la victoria gracias al respaldo electoral de la región de Puno.

Durante una visita sorpresiva a la ciudad de Juliaca, el legislador se reunió con los deudos de las protestas sociales del 2023 y afirmó que Keiko Fujimori debería pedir perdón a la región por las muertes ocurridas el 9 de enero de 2023 .

En ese sentido, Sánchez arremetió contra la bancada vinculada al fujimorismo, acusándola de haber garantizado la impunidad de los hechos de violencia registrados en el Sur del país, y anunció que continuará impulsando acciones legales y sociales en favor de las asociaciones de víctimas y sus familiares.

El congresista informó que existen acercamientos políticos clave para conformar una coalición entre el partido liderado por Ricardo Belmont y el movimiento encabezado por Alfonso López Chau.

Según detalló Sánchez, este bloque político tendrá como objetivo principal promover iniciativas orientadas a la búsqueda de justicia y reparación para quienes considera los “mártires y víctimas” de las jornadas de protesta en el Sur del país.

Roberto Sánchez rechaza proclamación