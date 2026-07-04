La Oficialía Mayor del Parlamento definió a los integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que conducirá el proceso de constitución del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031.

Miembros

Mediante un comunicado difundido en la red X, se informó que será presidida por el senador electo Miguel Torres (Fuerza Popular), mientras que la vicepresidencia recaerá en la diputada electa Cecilia Chacón, también de dicha agrupación.

En tanto, el senador electo Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado electo Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) asumirán la primera y segunda secretaría, respectivamente.

Asimismo, el senador electo Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada electa Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) ocuparán la tercera y cuarta secretaría.

Según el Reglamento del Congreso, la Junta Preparatoria se integra con seis legisladores electos. La presidencia recae en el senador de la organización política más votada que obtuvo la mayor votación, la vicepresidencia en el diputado del mismo grupo con la mayor votación.

Además, la primera y segunda secretaría corresponden al senador y al diputado de mayor edad, respectivamente, mientras que la tercera y cuarta secretaría son asumidas por el senador y el diputado de menor edad, respectivamente.

Funciones

Este grupo tendrá como misión organizar y coordinar la instalación del nuevo Parlamento bicameral. Al estar conformado por dos cámaras (diputados y senadores) cada una contará con una Junta Preparatoria independiente, encargada de dar inicio formal a sus funciones.

Conducirá las primeras sesiones, incorporará mediante juramento a los congresistas electos, organizará la elección de la Mesa Directiva y tomará juramento al presidente elegido de cada cámara.