El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó ayer a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa para el periodo 2026-2031, con lo que casi concluye el proceso de la segunda elección presidencial. Solo falta la entrega de credenciales, que será el 15 de julio.

La lideresa de Fuerza Popular (FP) alcanzó la presidencia en su cuarto intento electoral, luego de haber postulado anteriormente en los comicios de 2011, 2016 y 2021.

La resolución del organismo electoral abrió formalmente la etapa de transferencia entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el próximo 28 de julio.

Relevo

Luego de la proclamación de los resultados, Keiko Fujimori pronunció un mensaje al país. Allí, anunció el inicio inmediato del proceso de transferencia mediante la creación de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), que funcionará en el inmueble ubicado en la avenida Guardia Civil 922, en San Isidro (Lima), según confirmó el área de prensa de FP a Correo.

Asimismo, Fujimori Higuchi informó que liderará esa oficina junto con su segundo vicepresidente Miguel Torres Morales, en representación de la plancha presidencial, y Marco Vinelli Ruíz como jefe del equipo de transferencia.

“No vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones”, afirmó.

Fujimori explicó que la misión del grupo consistirá en organizar la transición y recopilar información sobre la situación de la administración pública antes del inicio del nuevo gobierno.

“Primero, debemos conocer con precisión la realidad del Estado que vamos a recibir. Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes”, aseguró.

La presidenta electa añadió que la ciudadanía conocerá el desarrollo de la transferencia mediante información periódica difundida por los canales oficiales habilitados para esa etapa.

Por esto, la OPE abrió cuentas institucionales en Facebook, Instagram, X y TikTok, además de un correo electrónico (oficinapresidentaelecta@gmail.com) para centralizar sus comunicaciones.

La ahora jefa de Estado explicó que revisarán las políticas implementadas por gobiernos anteriores antes de definir su continuidad porque “el Perú no comienza cada cinco años” y reveló su criterio de evaluación.

“Vamos a identificar todas las buenas prácticas, las iniciativas y los proyectos que han dado resultados para que puedan continuar, fortalecerse y llegar a más peruanos. Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse sin importar quién lo inició. Ese será un principio de nuestro gobierno, construir sobre lo bueno, y corregir todo aquello que no ha funcionado”, enfatizó.

Además, Fujimori agradeció los saludos recibidos de diversos jefes de Estado tras los resultados finales de la Segunda Elección Presidencial (SEP), entre ellos resaltó los de Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador.

“Con ellos trabajaremos para fortalecer nuestros lazos de amistad, cooperación y confianza”, detalló.

La próxima presidenta se comprometió en recuperar la confianza en las instituciones públicas y poner el Estado al servicio de las personas; además, convocó a la ciudadanía a participar en esta nueva etapa política.

“Porque el Perú es mucho más grande que nuestras diferencias y cuando trabajamos unidos, lo podemos lograr todo”, aseveró.

Proclamación. Poco tiempo antes de la exposición de Keiko, el presidente del JNE, Roberto Burneo, había encabezado la ceremonia de proclamación y dio un mensaje sobre el significado de ese evento.

“La autoridad (Keiko Fujimori) que hoy hemos proclamado no nace de una decisión institucional ni de un acto administrativo. Nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos”, señaló.

Luego, Burneo, con la resolución en mano, anunció oficialmente a la fórmula presidencial de FP.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la república. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la república, y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la república para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne que oportunamente será convocado por este supremo tribunal electoral”, refirió.

En conferencia de prensa, Burneo precisó que la proclamación oficial de los resultados habilita el inicio del proceso de transferencia y que el Ejecutivo ya puede instalar la comisión correspondiente conforme al marco legal vigente.

“Tiene tres días para instalarse desde la proclamación. Así que esto garantiza que pueden hacerlo con el tiempo suficiente para poder culminar con éxito este trabajo. Los que han trabajado en temas de transferencia saben muy bien que es un tiempo razonable”, informó.

Historial. El camino político que Keiko Fujimori recorrió para llegar al poder se inició el 23 de agosto de 1994, cuando, con 19 años, asumió el Despacho de la Primera Dama tras la separación entre sus padres Alberto Fujimori y Susana Higuchi.

Seis años después, la lideresa naranja fue elegida congresista por Lima con 602,869 votos preferenciales, la mayor votación de las elecciones parlamentarias de 2006, y ejerció el cargo hasta julio de 2011.

No obstante, ese año, fundó Fuerza 2011 para postular a la presidencia, con el que logró pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, perdió ante Ollanta Humala con un diferencia de 447,057 votos.

En 2016, Fujimori volvió a disputar el sillón presidencial pero perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por 41,057 votos.

A pesar de ello, su agrupación política obtuvo mayoría absoluta en el Congreso; aunque la relación con el Ejecutivo derivó en una permanente confrontación que alcanzó su punto más crítico con la difusión de los “Mamanivideos”, la renuncia de Kuczynski y la ruptura política con su hermano Kenji Fujimori tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.

El conflicto continuó durante el gobierno de Martín Vizcarra, que culminaría con la disolución constitucional del Congreso el 30 de septiembre de 2019.

Paralelamente, el Ministerio Público investigó a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos por el Caso “Cócteles”.

Fue así como, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó su prisión preventiva por 36 meses, el 31 de octubre de 2018.

Fujimori permaneció 394 días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, hasta que el Tribunal Constitucional declaró fundado su hábeas corpus el 25 de noviembre de 2019, lo que dejó sin efecto la prisión preventiva. Fujimori recuperó su libertad 4 días después.

En 2021 volvió a llegar a la segunda vuelta con Pedro Castillo, con quien perdió por 44,263 votos.

Tras el conteo oficial, Fujimori denunció un presunto fraude y presentó pedidos de nulidad, que fueron rechazados.