Miles de personas participaron este sábado en la Plaza Grau del Callao en un intento por establecer el récord Guinness de la mayor clase de salsa del mundo.

La actividad reunió a más de 3 mil parejas que ejecutaron de manera simultánea una misma coreografía, con el objetivo de superar la marca mínima de 1.830 participantes.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad Provincial del Callao, busca obtener el reconocimiento oficial en la categoría “Clase de Salsa Más Grande del Mundo”, que hasta el momento no cuenta con un récord registrado. Sin embargo, la certificación final dependerá de la evaluación de los jueces de Guinness World Records.}

Durante la jornada participaron bailarines aficionados y profesionales de todas las edades, quienes compartieron escenario con reconocidos exponentes de la salsa como Jeinson Manuel, Paula Arias, líder de Son Tentación; Jhonny Peña, fundador de la Orquesta Zaperoko; Susel Gómez “La China” y Yamandú, representante de K’llao Salsa.

El alcalde del Callao, César Pérez, destacó la masiva convocatoria y expresó su confianza en que se haya alcanzado la marca requerida para obtener el récord mundial.

EFE/ Paolo Aguilar

Por su parte, bailarines participantes resaltaron que la actividad reflejó la unión de la población chalaca y fortaleció el orgullo por la identidad salsera de la provincia.

EFE/ Paolo Aguilar

Con esta iniciativa, la Municipalidad del Callao busca proyectar a nivel internacional la tradición salsera del primer puerto del país y consolidar a la provincia como uno de los principales referentes de este género musical en el Perú.