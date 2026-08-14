El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, aseguró ayer que no habrá más invasiones y para ello se implementarán diversas medidas a través de decretos desde esta cartera, una de estas será la implementación de un catastro digital unificado entre todas las entidades del Estado.

“Nosotros no vamos a dar más ampliación, porque nosotros vamos a titular y reparar lo físicamente habitado”, señaló durante la entrega de títulos de propiedad en el distrito de Yura, acto realizado en el estadio Olímpico Ciudad de Dios. El alto funcionario resaltó que no se permitirán invasiones en terrenos eriazos del Estado, conservando su intangibilidad.

Entre los anuncios dados en estas actividades, el alto funcionario afirmó que se declarará en emergencia el servicio de agua potable, con el objetivo de captar fondos de emergencia que tiene el Estado para implementar el servicio de agua y desagüe.

“Ayer en Consejo de Ministros, nos han pedido presentar una norma que la vamos a llamar OXI express, obras por impuestos de manera express, rápida, veloz (...) se va a poder destrabar cientos de proyectos de agua potable y desagüe en el país y también en todo Arequipa. No solo es en Cono Norte, es para los 29 distritos de Arequipa y para todo el país, es una norma nacional”, manifestó.

Tras esta actividad, el ministro de Vivienda se trasladó a la Municipalidad Distrital de Cayma, donde se reunió con el alcalde de esta jurisdicción, además de las autoridades de Cerro Colorado, Yanahuara y Huambo, para abordar los pedidos referentes al Fenómeno El Niño, comprometiéndose a instalar una mesa técnica en Lima para atender los puntos críticos.

“El dinero que se ha asignado (S/ 11 millones) es para un trabajo preventivo de limpieza, descolmatación de todos los cauces y todas las torrenteras que hay en Arequipa que podrían desbordarse”, señaló.

Alcaldes de Cayma y Yanahuara presentaron un proyecto integral para intervenir en la torrentera El Chullo que supera los 100 millones de soles.