El prolongado silencio sísmico que se vive en nuestro territorio, de más de 270 años, mantiene en alerta a especialistas y organismos de respuesta.

Y es que el Perú enfrenta serias limitaciones para responder con eficacia a un terremoto de gran magnitud si no fortalece, desde ahora, el sistema nacional de atención de emergencias, señalaron integrantes del Cuerpo General de Bomberos.

“Ante una emergencia por la que esperemos, por ejemplo un sismo destructor de 8.8, yo creo que cualquier preparación nos vamos a quedar cortos”, reconoció el brigadier mayor CBP Carlos Malpica, jefe de la Comandancia Departamental de Lima Este.

Preocupaciones

El oficial señaló que en el país avanzó mucho en competencias individuales, pero hace falta construir interoperabilidad y un sistema de gestión de incidentes normado para asegurar un trabajo coordinado ante emergencias.

Los hombres de rojo, además, advirtieron que la falta de financiamiento, la escasa interoperabilidad entre instituciones y el déficit de personal voluntario comprometerían las labores de rescate en un escenario extremo.

El brigadier mayor CBP Claudio Sáenz Hostos, consideró a título personal que las probabilidades de supervivencia en el Perú ante un escenario similar a lo ocurrido en Venezuela “va a ser difícil”.

El brigadier, quien lideró al equipo USAR Perú que participó en labores de rescate tras el doble terremoto en Venezuela, hizo un llamado a las autoridades del sistema nacional de gestión y prevención de incidentes.

“La población va a querer que el Estado peruano acuda en su ayuda y eso debemos hacer, juntarnos para solucionar estos problemas”, enfatizó.