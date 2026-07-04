Los últimos terremotos que remecieron países como Venezuela y Filipinas, además de los movimientos sísmicos reportados en el país, han reforzado la importancia de estar preparados ante una emergencia. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), recomendó organizar la mochila de emergencia en dos grupos para facilitar el acceso a los implementos durante un sismo.

La doctora Isis Ramos Manrique, coordinadora del área de Atención de Urgencias y Emergencias del SAMU, señaló que la prevención es una de las principales herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. Además, recordó que conservar la calma puede reducir los riesgos durante un movimiento telúrico.

La especialista indicó que “el pánico es el principal enemigo durante un movimiento telúrico” y sostuvo que “la mejor herramienta para enfrentar un desastre es la prevención y el conocimiento de las acciones básicas de primeros auxilios”.

Ministerio de Salud brinda checklist de cómo actuar ante un sismo y qué elementos debe tener tu mochila de emergencia.



Los especialistas del SAMU te explican cómo aplicar los primeros auxilios a los heridos de un sismo.



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¿Qué debe llevar la mochila de emergencia?

El primer grupo debe estar conformado por artículos de supervivencia. El Minsa recomienda incluir al menos dos litros de agua por persona, alimentos enlatados, una manta, una linterna y un silbato, ya que este último puede facilitar la ubicación de personas atrapadas entre los escombros.

El segundo grupo corresponde al botiquín de primeros auxilios. Entre los implementos sugeridos figuran mascarillas, gasas, vendas, tijeras, gel antibacterial y suero fisiológico para atender lesiones leves mientras llega el personal de salud.

La entidad también recomendó adaptar el contenido de la mochila según las necesidades de cada familia. Por ello, aconsejó incorporar medicamentos de uso permanente para personas con enfermedades crónicas, así como pañales, leche de fórmula y medicinas infantiles cuando haya niños pequeños en el hogar.

El Minsa advirtió que una persona atrapada bajo los escombros no debe ser movida sin la intervención de personal especializado. Una manipulación inadecuada podría agravar sus lesiones y ocasionar complicaciones como un fallo renal o cardíaco.

Finalmente, la institución exhortó a revisar periódicamente la mochila de emergencia para verificar el estado de los productos almacenados. Asimismo, recordó que la Línea 106 del SAMU permanece disponible las 24 horas para atender emergencias relacionadas con sismos.