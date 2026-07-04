La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Además, hay 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario.

De acuerdo con el diputado, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos y 472.914 litros de agua.

También se encuentran desplegados 29.567 efectivos, dijo.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.

Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

Leonardo Suárez, junto a su hermana, Paola Suárez sostienen imágenes de sus familiares fallecidos en los dos terremotos, durante una ceremonia fúnebre en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R

Por su parte, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos.

Según la plataforma, no se ha podido contactar a más de 31.000 personas.

Tras los terremotos del día 24, se han registrado 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Este sábado, cuando se cumplen diez días de los terremotos, Venezuela evalúa los daños causados en infraestructuras e intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.