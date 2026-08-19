La cuestionada diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú (JP), fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La acompañarán en la mesa directiva el diputado Edgar Gonzales, del Partido del Buen Gobierno (PBG), como vicepresidente, e Indira Huilca, de Ahora Nación (AN), como secretaria.

La elección de Palomino ocurre en medio de cuestionamientos por su vinculación con el expresidente Pedro Castillo, a quien ha visitado múltiples veces en el penal de Barbadillo y presuntos mensajes amenazantes a familiares del exmandatario.

Además, el último domingo, Cuarto Poder reveló que la diputada tiene un negocio textil que opera sin licencia en Huancavelica.

Tras conocerse la decisión, el vocero de JP, Marcos Zunini, fue consultado por el tema, pero se negó tajantemente a declarar a la prensa.

La diputada Cecilia Chacón afirmó que esa decisión fue exclusiva de JP pero advirtió un cisma. “Tengo entendido que hay muchos dentro de la bancada de JP que están en desacuerdo y, por lo que me han dicho, no se les ha consultado”, aseveró.

Diego Bazán, también diputado, advirtió un conflicto de intereses. “El proceso de Pedro Castillo es un proceso más que político, es un proceso penal; entonces va a haber ahí ciertas ventajas e incluso, diría yo, un conflicto de interés”, sostuvo.

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La Cámara de Diputados también eligió a los presidentes de otras cuatro comisiones.

En Acusaciones Constitucionales, Daniel Varas (JP) asumió la presidencia. Defensa Nacional será dirigida por Gustavo Segura (RP), Eduardo Castillo (FP) liderará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y José Palma (FP) estará al frente de Producción, Comercio Exterior y Turismo.