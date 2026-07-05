La cifra de homicidios registrados en el país disminuyó en lo que va del 2026 respecto a lo registrado mismo periodo del año pasado, afirmó el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

“Tenemos 1,275 homicidios en todo el Perú, y en el mismo lapso de tiempo, o sea, seis meses más los 3 días de julio del año pasado, hubo 415 homicidios más”, señaló el oficial a los medios de comunicación.

No obstante, reconoció que la institución enfrenta un déficit de 69,000 efectivos, además de carencias logísticas que limitan su capacidad operativa.

En este sentido, pidió a los policías en todo el país trabajar mañana, tarde y noche en combatir la delincuencia para seguir disminuyendo la cifra de homicidios a nivel nacional.

En marzo pasado, Arriola había manifestado una disminución de las denuncias por extorsión, por lo que había exhortado a sus agentes a mantener las operaciones para consolidar esa tendencia. Sin embargo, especialistas advierten que la percepción ciudadana sigue marcada por la inseguridad y el avance del crimen organizado. En Lima, los asesinatos vinculados al sicariato son diarios.