El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, anunció una reforma en la distribución del canon minero y asegurar que los recursos lleguen de forma directa a las comunidades que rodean los proyectos y accedan a servicios e infraestructura básica.

Fue durante su participación en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, explicando que el cambio apunta a corregir el actual esquema de distribución del canon, que muchas veces se concentra en capitales regionales.

Precisó que se debe lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas a los entornos mineros, para que vean cómo llega la infraestructura básica que tanto reclaman.

Capacidad

Shinno destacó la importancia de fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y provinciales para que las inversiones se conviertan en obras concretas y oportunas. “La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae esta actividad extractiva”, señaló.

Explicó que la reforma del canon minero se inscribe en una estrategia basada en innovación, confianza y sostenibilidad.

Sobre la innovación dijo que la tecnología y la inteligencia artificial van a ser de mucha utilidad para reducir tiempos de evaluación, sin debilitar estándares ambientales, eliminando la burocracia.

La confianza, indicó, se construye día a día con el cumplimiento de los compromisos asumidos y con la demostración de beneficios concretos de la minería formal.

Mientras que la sostenibilidad exige responsabilidad social y ambiental, y que el Estado será implacable en la defensa del territorio y en la lucha contra actividades ilegales que amenazan los recursos naturales.

Transfieren

Las empresas mineras transfirieron S/ 6,992 millones a las regiones del país, que se distribuyeron en enero y en junio.