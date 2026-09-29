Pese a la gravedad del caso, una coordinadora de una conocida academia preuniversitaria se negó a dar información para esclarecer un caso de presuntos tocamientos indebidos. Su actitud terminó por costarle su detención y traslado a la comisaría por obstaculizar las investigaciones.

El hecho ocurrió en la Academias Zárate. Roxana Núñez Allpoc (30) fue intervenida por efectivos de la Comisaría PNP El Tambo luego de que se negara a proporcionar información solicitada por la autoridad policial durante las primeras acciones para esclarecer una denuncia por presuntos tocamientos indebidos en agravio de un estudiante de 17 años.

Todo inició aproximadamente a las 10:00 horas de ayer. Según información preliminar, el estudiante, identificado con las iniciales J.B.A.O., habría comunicado a personal del plantel que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos al interior de la institución.

El adolescente se habría dirigido desde un aula ubicada en el quinto piso hasta el tercer piso para comunicar lo ocurrido a su tutora. Al no encontrarla, informó del hecho a otra docente.

Tras conocer la denuncia, agentes policiales acudieron al colegio para realizar acciones urgentes y recabar información que permitiera determinar las circunstancias del caso e identificar a las personas que pudieran estar vinculadas con el presunto delito.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a Roxana Núñez, coordinadora de la institución, a quien solicitaron información sobre docentes y tutores que pudieran resultar relevantes para la investigación.

La mujer manifestó que, de acuerdo con las normas internas del colegio, cualquier solicitud de información sobre docentes o tutores debía realizarse mediante un documento oficial. Por ello, mantuvo su negativa a entregar los datos solicitados en ese momento.

Ante esta situación, los agentes procedieron a intervenirla y detenerla por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de resistencia a la autoridad, al considerar que su conducta habría obstaculizado la labor policial. El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, que determinará las acciones correspondientes conforme a ley.

Por su parte, el estudiante acudió posteriormente a la Comisaría PNP El Tambo acompañado de su madre para formular la denuncia correspondiente y continuar con las diligencias establecidas.