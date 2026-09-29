El Jurado Nacional de Elecciones, máximo organismo electoral, lanzó una alerta a la población de Satipo para que no se deje sorprender por información falsa relacionada con candidaturas que fueron excluidas del proceso electoral. El organismo pidió al electorado verificar en sus plataformas oficiales quiénes se encuentran formalmente inscritos.

“Alerta Satipo, las candidaturas excluidas no pueden ser elegidas. Que no te sorprendan, antes de votar verifica quiénes están inscritas”, señaló el JNE a través de sus canales oficiales, en referencia a información difundida por Alianza para el Progreso que sostiene que su candidato a la alcaldía provincial, Iván Cisneros Quispe, continuaría en carrera electoral.

El jueves 24 de setiembre, mediante la Resolución N° 3971-2026-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmó la exclusión de Iván Roger Cisneros Quispe y declaró infundado el recurso de apelación presentado contra la decisión que lo separó de la contienda. La exclusión está relacionada con una condena por el delito de negociación incompatible vigente.

El organismo electoral precisó que, al lunes 28 de setiembre, para la alcaldía provincial de Satipo existen ocho candidatos formalmente inscritos, mientras que uno fue excluido y otro declarado improcedente. Por ello, el JNE exhortó a los ciudadanos a consultar información oficial y revisar cualquier contenido que pueda ser considerado “fake news” o información falsa antes de tomar una decisión en las urnas.