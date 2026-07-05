El Comité Organizador de Lima 2027 anunció el lanzamiento del concurso nacional “Sueña y crea la Mascota Oficial de los Juegos Lima 2027”, iniciativa que busca elegir el personaje que representará a los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de todo el país y permanecerá abierta del 1 al 15 de julio de 2026, hasta las 11:59 p. m.

“Lanzamos este concurso para que el talento y la creatividad de todos los peruanos formen parte de un acontecimiento histórico para el país”, señaló Sergio Ludeña Visalot, presidente del Comité Organizador de Lima 2027.

¿Cómo participar?

Los interesados podrán revisar las bases del concurso y registrar su propuesta a través de la página web oficial de Lima 2027.

También existe la opción de enviar la postulación por correo electrónico en un único archivo PDF a mascota@lima2027.org.pe.

Las propuestas podrán presentarse de manera individual o en dupla. En el caso de menores de edad, la inscripción deberá realizarse mediante un apoderado, adjuntando la documentación solicitada en las bases.

Criterios de evaluación

El jurado especializado evaluará aspectos como:

Creatividad y originalidad.

Concepto e identidad.

Impacto visual.

Versatilidad.

Técnica y presentación.

Además, la mascota deberá representar la identidad cultural del Perú y de Lima como ciudad anfitriona, transmitir los valores del deporte y generar cercanía con niños y jóvenes.

Votación pública y premios

Tras la evaluación técnica, prevista para el 15 de julio, el jurado seleccionará tres propuestas finalistas.

Posteriormente, estas serán sometidas a una votación pública digital que se realizará entre el 16 y el 21 de julio de 2026 a través de la página oficial de Lima 2027.

La propuesta ganadora será anunciada el 21 de julio, en un proceso supervisado por un notario público.

Los premios serán los siguientes:

🥇 Primer lugar: S/ 5,000.

S/ 5,000. 🥈 Segundo lugar: S/ 2,500.

S/ 2,500. 🥉 Tercer lugar: S/ 1,250.

Lima se alista para los Juegos de 2027

Lima será sede de los XX Juegos Panamericanos y de los VIII Juegos Parapanamericanos entre el 23 de julio y el 29 de agosto de 2027.

Durante el evento, la capital peruana recibirá a más de 8,000 deportistas de 41 países, quienes competirán bajo los valores de excelencia, respeto, amistad, igualdad, determinación, inspiración y coraje.