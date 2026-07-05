Una mujer de 32 años murió tras ser atacada con arma de fuego en el distrito de San Martín de Porres, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional del Perú como un presunto caso de sicariato.

El crimen ocurrió en la calle El Bosque, una zona con escasa iluminación ubicada cerca de una institución educativa. De acuerdo con información difundida por América Noticias y los testimonios recogidos por las autoridades, los responsables huyeron del lugar tras efectuar los disparos.

Víctima fue identificada

Las primeras diligencias permitieron identificar a la víctima como Leonela María Patricio Anticona, de 32 años.

Según testigos, un automóvil de color negro se detuvo en el lugar y la mujer descendió del vehículo por circunstancias que son materia de investigación. Posteriormente, uno de los ocupantes realizó varios disparos en su contra antes de escapar junto a los demás implicados.

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones.

Policía investiga a tres presuntos implicados

De acuerdo con los testimonios recabados por la Policía, en el vehículo viajaban al menos tres personas: el conductor, el presunto autor de los disparos, que iba en el asiento del copiloto, y un tercer ocupante en la parte posterior.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia acudió al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, agentes de la comisaría de Pro acordonaron la escena para preservar las evidencias balísticas, mientras representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y autorizaron el levantamiento del cuerpo.

Cámaras de seguridad serán clave en la investigación

Las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

Como parte de las diligencias, los peritos solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar el vehículo utilizado por los atacantes y reconstruir la ruta de fuga.

Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan.