Ya hemos hablado en este espacio que Surquillo está de moda y en los últimos años se ha convertido en un lugar atractivo para abrir negocios gastronómicos, aunque uno de sus grandes representantes, La Picantería de Héctor Solís, acabe de cerrar sus puertas.

Este distrito ha sabido mezclar en la zona cerca al mercado, y en pocos metros cuadrados, propuestas de alta cocina con huariques, carretillas de comida callejera y hasta cafeterías de especialidad. En una escena gastronómica rica en posibilidades pero frágil en sus concreciones y donde los nuevos restaurantes se abren paso, el recién inaugurado Primos de San Juan va un poco más allá. Abre sus puertas en una zona más lejana del distrito, donde aún unos pocos se han aventurado a abrir restaurantes, y empieza a sentirse un nuevo aire en el barrio.

Alan Chamba y Héctor y César Hernández llevan más de 20 años trabajando en el mundo gastronómico local. Empezaron como muchos, desde abajo, y hoy cierran etapas en restaurantes de prestigio internacional para dedicarse de lleno a sus negocios: tal es el caso de Alan que acaba de despedirse del restaurante Central, uno de los mejores del mundo, luego de 17 años.

“Los primos” como los conocen en el barrio, abrieron su primer negocio juntos en San Juan de Miraflores. Una cevichería pequeña llamada “a Cevichería” ubicada cerca a sus casas, para poder manejar el negocio propio mientras continuaban con sus labores en otros locales: Central, Mercado y el Museo Larco.

Entre ceviches, pulpo a la parrilla y causa rellena de langostinos, el músico y creador de contenido Diego Urbina llegó de visita y los presentó en su canal Orgastro y el video se volvió viral.

La historia de los Primos de San Juan le llegó al corazón y así fue que les propuso abrir este segundo concepto en Surquillo. Hoy se ha convertido, no sólo en socio, sino en “el cuarto primo”, como lo llaman cariñosamente en el restaurante.

Los Primos de San Juan está ubicado en el corazón de la ciudad, entre algunos talleres y locales de barrio, la casa se pierde con el vecindario, al punto que uno duda cuando pasa por allí. Los años de aprendizaje en cocinas de alto nivel de estos muchachos se siente desde que uno entra al local y te dan una cálida bienvenida. Un largo pasillo de casa y al fondo se distingue movimiento de cocina. Se abre una pequeña puerta y entramos al salón principal decorado con fotos de “Los Primos”.

En este espacio se siente la importancia de jugar en equipo, no importa si en una cancha de barrio o en la locura de una cocina, se nota que acá han aprendido haciendo, mirando y jugando juntos.

Los chicos de servicio nos cuentan que hay días que se pasan volando, por la cantidad de gente que los visita, y esos son los más entretenidos.

Es nuestra tercera visita al local. Hemos ido almuerzo, tarde y cena. Sí, “Los primos” también abre de noche. Y seguimos probando platos y queriendo volver. Para los que amamos salir a comer esto es descubrir un local con alma, eso es lo que hace que adoremos un lugar y olvidemos otros, como dice el periodista Rodolfo Reich.

¨Los Primos¨ es un restaurante rico, con mucha técnica, donde él insumo se cuida al detalle en cada preparación, divertido y cálido. Donde las cosas están bien hechas, y no sólo se cuida la comida, sino también el servicio y las bebidas.

La carta tiene varias opciones, para empezar, elegimos las conchas Tío Julio con mantequilla picante y mezcal; y las almejas ahumadas con leche de tigre de erizos y oca frita, de toque ahumado sutil y una textura maravillosa.

Luego el ceviche Triciclo donde el camote se reemplaza por plátano de seda y bellaco; y la pesca y pota se trabajan con cariño y mucho cuidado.

Sigue el de los primos, favorito de Alan hecho con pesca del día, choclo rostizado y uchucuta, excelente el pescado, muy buena la leche de tigre. No pueden perderse las gambas indias, un curry maravilloso, donde se manejan con buena mano y creatividad las texturas y contrastes sabrosos. Mezcle el arroz con la salsa y disfrute, puede que necesiten una porción extra de arroz.

De los fondos: una buena malarrabia de pesca del día rostizada, sudado norteño y majado de plátano. Sabroso arroz con pato con confit sobre un espejo de demi glace. Seguimos con el arroz Tallán, el plato que los volvió famosos en San Juan y que llega también a Surquillo: arroz ibérico meloso, pulpo, pesca del día y una sútil leche de erizo. Es un golazo la pasta San Juan, si te gustan los erizos. Cuando lo simple tiene una buena ejecución, sin duda gana. Platos hechos con buena mano, sensibilidad y donde el cariño se siente.

Cerramos la visita con dos postres: Las cachangas, servidas con miel de manzanilla y un maravilloso helado de queso hecho en casa. Y la Pituca de Barrio, de los primeros amores del chef Héctor, una elegante tarta de peras con helado de chirimoya. Ambos buenísimos.

La carta de vinos ha sido curada por Joseph Ruiz, ocho años sommelier de Central, quien ha elegido más de 40 etiquetas de vinos poco convencionales pero afines a los sabores del local. Los fines de semana la buena música invade. Revisen sus redes para estar enterados que hasta los Mirlos han pasado por allí.

Hemos visitado este local en tres oportunidades y aún nos queda mucho por probar. A Los Primos de San Juan hay que volver, queremos volver. No sólo por el buen ambiente, movimiento de los fuegos, su cocina esmerada y honesta, sino también por la calidez y esmero de su servicio de sala.

Para llegar a Los Primos de San Juan

@primosdesanjuan

Calle José Manuel Iturregui 928, Surquillo.

Mar-Sab 12:00 a 10:00pmDom-Lun 12:00 a 5:00pm

Reservas en: losprimosdesanjuan.mesa247.pe