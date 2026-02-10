El Consorcio Santa Rosa de Lima inició la reparación del puente “Viejo”, como medida previa a la reparación integral del Artemio García Vargas, conocido como puente “Nuevo”, ambas estructuras ubicadas en la provincia de Sullana.

La empresa contratada por Provías Nacional inició los trabajos el lunes 9 de febrero. Debido a esto, el tránsito vehicular se restringió durante algunas horas para permitir la colocación de la losa prefabricada.

Ante esto, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, señaló que el mencionado consorcio asumió el compromiso de habilitar previamente el Puente “Viejo”, a fin de garantizar que sea una vía alterna segura para el tránsito de vehículos menores, autos, camionetas y camiones pequeños de hasta cuatro toneladas, mientras reparen el puente “Nuevo”.