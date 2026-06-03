Lejos de la delegación de funcionarios y gerentes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el alcalde Dennis Cuba Rivera decidió desfilar junto a los trabajadores de limpieza pública durante las celebraciones por el 454 aniversario de fundación de la ciudad. Escoba en mano, el burgomaestre protagonizó una de las imágenes más comentadas de la jornada cívica.

La decisión no pasó desapercibida. Mientras otras autoridades participaron junto a sus equipos de alta dirección, Cuba optó por integrar la delegación de Limpieza Pública, un área que ha sido presentada por su gestión como uno de sus principales logros en materia de servicios municipales.

Consultado sobre su elección, el alcalde aseguró que fue una decisión personal. “Cada quien se ubica en el lugar que quiere estar y yo he querido identificarme con Limpieza Pública por la gran labor que vienen haciendo”, afirmó.

La autoridad destacó que este servicio afrontó importantes retos durante su gestión, entre ellos la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Tiranapampa y la adquisición de nuevos camiones compactadores para reforzar la recolección de residuos sólidos en la ciudad.

Cuba también resaltó el trabajo del personal de limpieza y la implementación del barrido profundo en distintos sectores de Huancayo. Según sostuvo, estas acciones han permitido mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer uno de los servicios más visibles de la comuna.

La escena generó diversas reacciones entre asistentes y usuarios en redes sociales. Mientras algunos interpretaron el gesto como un reconocimiento al trabajo de los obreros municipales, otros lo consideraron una estrategia simbólica para destacar uno de los servicios que la gestión puede exhibir como resultado concreto.