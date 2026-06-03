El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial que rechazó el pedido de prisión preventiva y revocatoria de comparecencia en contra del investigado Jesús Apaza Vilca, investigado por los presuntos delitos de chantaje sexual y agresiones en contra de las mujeres.

El Ministerio Público presentó la apelación al considerar que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos delictivos, además de haberse demostrado claramente el peligro de fuga y el grave incumplimiento de las reglas de conducta.

Intervenido por hostigamiento

El investigado fue detenido en flagrancia el pasado 22 de mayo tras acudir a las inmediaciones de la avenida Pumacahua para agredir verbalmente y amenazar a la agraviada, a quien previamente coaccionaba con difundir imágenes íntimas si no accedía a sus pretensiones.

Con esta apelación el despacho fiscal busca que la sala superior correspondiente revalúe los actuados y revoque la decisión de primera instancia, ordenando la prisión preventiva del investigado para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima, así como asegurar el correcto desarrollo del proceso penal.