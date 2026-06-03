Tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Injertos del Nocheto” fueron internados en el penal de Socabaya, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en una serie de hurtos agravados cometidos en viviendas del distrito de Sachaca, de donde sustrajeron más de 90 mil soles en dinero, joyas y otros objetos de valor.

Los investigados son José Luis Meléndez Barboza, de 38 años; Josué Lenin Romero Mendoza, de 36; y Alejandro Antonio Sandoval Sabino, de 50, quienes, según la Policía, estarían vinculados directamente con tres robos a domicilio ocurridos entre el 23 y 24 de mayo; mientras que para Cynthia Basurto Calsani, de 40 años, también implicada en el caso, se dispuso libertad con comparecencia con restricciones.

De acuerdo con la investigación realizada por detectives de Robos de la Divincri, la banda se desplazó desde Lima hacia Arequipa para cometer robos a viviendas y el último ejecutado en una vivienda en Sachaca el 24 de mayo, se llevaron un celular. El GPS del equipo terminó delatando su ubicación en el peaje de Atico, en Caravelí, donde fueron detenidos.

Según la Policía, el trabajo posterior permitió reunir elementos de convicción que vinculan a los investigados con tres hurtos agravados cometidos en inmuebles de Sachaca. En todos los casos, los agentes detectaron el uso recurrente de un vehículo Chevrolet Aveo, color gris, de placa C4Z-447.

Los robos ocurrieron en inmuebles ubicados en las urbanizaciones Tahuaycani y la segunda etapa de El Palacio. Entre dinero, artefactos, ropa y joyas, la banda se apoderó de más de 90 mil soles. Parte de ese monto logró ser recuperado por la PNP.