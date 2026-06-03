Cuatro años después de uno de los episodios más violentos que se registró en Arequipa por la disputa de una zona minera, el Juzgado Colegiado Penal de Camaná cerró el caso con la condena de los últimos 22 involucrados en los enfrentamientos ocurridos en el sector de Huanaquita, distrito de Ático, provincia de Caravelí, que dejó 14 personas muertas.

El caso se originó por una disputa entre grupos vinculados a las asociaciones mineras Atico Calpa y Calpa Renace, enfrentamiento que escaló hasta el uso de armas de fuego que desató la muerte de los mineros.

Tras las audiencias en las que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa presentó declaraciones de testigos protegidos, información de un colaborador eficaz, actas de intervención, pericias balísticas, certificados médico-legales, actas de visualización de celulares y otros medios probatorios incorporados, se logró imponer hasta 12 años de prisión para algunos implicados.

SANCIÓN

Esta condena fue impuesta contra los procesados identificados como financistas, dirigentes y mandos medios vinculados a Atico Calpa; entre ellos están Jesús Baca Quispe, Darwin Zamaniego Orihuela, Norma Luzmila Zapana Bustinza, Víctor Valdivieza Zea, Damián Mamani Mamani, Cid Domínguez Martínez, Jhonatan Coronado Lam, Milton Panibra Medina y Charles Domínguez Martínez.