Al menos nueve personas heridas dejó ayer en la tarde el enfrentamiento entre dos grupos: Frente de Defensa de Atico y Calpa Renace, cuando se realizaba el mantenimiento y habilitación de la vía carrozable AR-104, que los mineros artesanales afirman está concesionado.

Al menos 150 pobladores se concentraron ayer en la mañana en la plaza de Atico y en camionetas se dirigieron al kilómetro 40 de la vía Atico - Caravelí. Pretendían habilitar la carretera antigua, que según ellos fue nuevamente dañada por mineros de Calpa Renace.

Bloquearon ayer en la noche la carretera Panamericana Sur . Foto: difusión.

Luego del enfrentamiento y el traslado de los heridos al centro de salud de Atico, unos pobladores de la zona bloquearon en la noche con neumáticos y piedras la carretera Panamericana Sur, que después fue liberada por la Policía Nacional

El general de la PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, señaló que el enfrentamiento fue con piedras que dejó lesiones contusas en nueve personas y están fuera de peligro.

“No tenemos detenidos y vamos a hacer las investigaciones, se hacen las diligencias en aquellas personas que fueron lesionadas, quiénes los atacaron. Tenemos diligencias ya determinadas por la Fiscalía, realizamos la inspección técnica policial que certificará si ese terreno está concesionado y se harán las investigaciones por lesiones y usurpación”, señaló.

No obstante, el oficial de la Policía afirmó que desde marzo se registran problemas, donde incluso quemaron una camioneta y está en proceso de investigación.

“Unas personas quieren ingresar a los campamentos mineros y no los dejan. Hubieron protestas, quemaron una camioneta y todo está en investigación para mantener el orden público. Se ha mandado refuerzos de la Unidad de Intervenciones Rápidas al mando de un coronel de la Policía para que no hayan más enfrentamientos”, afirmó.

NO QUIERE EMERGENCIA

El alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto Riveros, señaló que están trabajando por el diálogo y el cese de la violencia. Ratifica estar en contra de la declaratoria de estado de emergencia en la zona porque la considera contraproducente

“Pido al gobernador (Rohel Sánchez) a dejar las palabras y venir aquí a un diálogo, como lo han invitado los dirigentes de Calpa, para dejar las mal informaciones. También, al ministro del Interior, al ministro Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. No es necesario el estado de emergencia en Caraveli, la gente está pacíficamente desarrollando sus actividades”, señaló.

MESA DE TRABAJO

El Gobierno Regional de Arequipa a solicitado el 23 de mayo al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, la constitución de una Mesa de Trabajo Multisectorial para atender el conflicto generado por la minería informal en el distrito de Atico, provincia de Caravelí.

Conflicto sería entre la Asociación de Vivienda Social Cultural Centrro Poblado Calpa Atico y el Frente de Defensa de Atico. En el documento enviado se precisa una resolución ministerial que disponga la creación de una Mesa de Trabajo Multisectorial que deberá estar integrada por la Presidencia de Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Provincial de Caravelí, Municipalidad Distrital de Atico, las principales organizaciones de la sociedad civil y las mineras.

Con la primera sesión de trabajo se busca prevenir la escalada de violencia y garantizar la paz, orden, el Estado de derecho y el desarrollo económico.

COMUNICADO

La Asociación de Reinfos Mape Calpa Caravelí, informó mediante un comunicado que no existe ningún conflicto social con sus vecinos Atico Calpa y afirman que no han secuestrado a nadie y no han coaccionado a expresarse ni movilizarse voluntariamente.

Además, señalan estar en desacuerdo con la medida de estado de emergencia porque afectaría a los pobladores y trabajadores del sector. “Pseudodirigentes, quienes llevados por sus intereres personales quieren generar un caos, pues no lo vamos a permitir”, se lee.

