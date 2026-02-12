Un menor de 14 años, identificado como Josimar Lazo Saavedra, falleció ahogado tras salvar heroicamente a su hermana de 12 años para evitar que sea arrastrada por las aguas del canal Daniel Escobar, en la provincia de Sullana.

El trágico suceso ocurrió la tarde del último martes en el sector San Vicente de Piedra Rodada, en el Alto Chira. Los hermanos habían acudido al lugar junto a otros familiares y en un momento de distracción, ambos decidieron ingresar al agua para jugar.

“Estábamos jugando en una quebradita y luego mi hermano (con su hermana) se meten (al agua) y la corriente lo jaló con fuerza y se van de las manos con mi hermana. Ahí, trataron de aguantar e incluso ella ya no jalaba y se iba ahogando”, contó uno de sus hermanos menores.

Añadió que, ante esto, “mi tío corrió y se lanzó al agua. Mi hermano tenía a mi hermana agarrada de las manos. En ese entonces para salvarla, la soltó y la cogieron (para salvarla). En ese momento mi hermano se sumergió y ya no pudieron hacer nada...”, relató muy afligido el familiar.

Posteriormente, el padre y otros familiares buscaron al menor por varios tramos del canal, pero no lo hallaron.

Sin embargo, ayer por la mañana sus familiares encontraron el cuerpo del menor cerca de la Central Hidroeléctrica de Curumuy, en Piura, y fue trasladado a la morgue del Ministerio Público.