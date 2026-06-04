A plena luz del día y frente a comerciantes y transportistas, sicarios a bordo de una mototaxi color azul, asesinaron de cinco balazos a un vendedor de frutas cuando se encontraba trabajando en un puesto del mercado mayorista de la zona industrial en la provincia de Sullana. Este hecho ocurre a menos de 24 horas del crimen de un obrero en esta ciudad.

Ocurrió ayer a las 12:34 de la tarde, cuando una mototaxi azul se detuvo frente a un puesto ubicado en la vía principal que conduce al terminal pesquero.

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, del vehículo descendió un criminal que le disparó por la espalda a Hebert Aldair Albán Castro, de 27 años, quien falleció de forma instantánea tras recibir los impactos de bala en la cabeza y la espalda.

Luego del ataque, el sicario subió a la mototaxi y huyó apresuradamente con dirección al terminal pesquero, cuyo trayecto quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona, las cuales captaron el vehículo conducido por su cómplice.

El padre de la víctima, Paúl Albán, señaló que su hijo manejaba una mototaxi para sostener a su familia y, a la vez, laboraba en el puesto de frutas donde fue asesinado. Además, no se explican porqué lo mataron.

“Lo que pido es justicia, justicia. Mi hijo era una persona que no se metía con nadie y nunca había sido amenazado, era tranquilo y trabajador. Me lo mataron por la espalda. Ya no se puede soportar lo que está pasando, miren cómo está la delincuencia en Sullana. Parece que lo han confundido y por eso lo han matado”, señaló.

En tanto, peritos de la Oficina de Criminalística de la PNP realizaron las diligencias en la zona del atentado, mientras que el caso es investigado por efectivos policiales del Depincri de Sullana.